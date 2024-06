Риана сподели за плашещи последици от бременността (ВИДЕО)

RnB певицата с усет към козметичния бизнес Риана разкри, че майчинството за нея е както най-щастливият период от живота ѝ, така и голяма мъка, тъй като е преживяла неочакван страничен ефект от бременността.

В ново интервю за Refinery29 в Instagram 36-годишната певица призна, че е загубила голяма част от косата си, след като е родила и се оплака, че никой не я е предупредил за ужасните последици, пише Телеграф.

Риана, която има двама сина от партньора си A$AP Rocky - RZA на 2 години и Riot на 10 месеца, каза: „Не очаквах това да се случи и че ще продължи толкова дълго. Мислех, че просто ще се случи и ще порасне отново“.

Изпълнителката, която наскоро пусна козметична линия за грижа за косата, призна, че цели кичури коса са падали от главата ѝ и то на вълни, оставяйки я с голи петна. Въпреки това тя не се отчаяла и приела, че това е възможност да промени стила си, добавяйки: „Научих се да приема това само по себе си. Това всъщност ме накара да стана малко по-креативна във визията си“.

