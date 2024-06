Том Круз пропусна дипломирането на дъщеря си Сури, отиде на концерт на Тейлър Суифт (ВИДЕО+СНИМКИ)

Том Круз беше забелязан на концерт на Тейлър Суифт в Лондон този уикенд в същия ден, в който се състоя дипломирането на дъщеря му от гимназията.

На кадри, заснети от фенове на Суифт на стадион Уембли, се вижда как Том Круз си разменя гривни с останалите присъстващи на шоуто, смее се, говори си с тях и си прави снимки с желаещите. Той се присъедини към солидна групичка от знаменитости в луксозната частна зона, от където известните гледат концерта на Тейлър. Към Круз се присъединиха Мила Кунис и Аштън Къчър, Травис Келси, Пол Маккартни, Джон Бон Джоуви и Хю Грант.

This is so funny! Greta and Travis vibing, Ross hyping Tom Cruise to jam w them, Jason and his long lost Hemsworth brother vibing in the back, Ashton Kutcher looking over to the killa gang because he’s matching their energy getting the whole tent hype like it’s so good! 😂 pic.twitter.com/fqgkNjDgM9