Тейлър Суифт триумфира на Европейските музикални награди на MTV

Американската поп звезда Тейлър Суифт триумфира в неделя вечер на Европейските музикални награди на MTV, като получи четири награди на церемония в Манчестър, посветена на най-големите имена в световната музика, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

34-годишната изпълнителка, която не присъстваше на церемонията, спечели в основните категории, сред които изпълнител на годината, най-добър изпълнител на живо и най-добър видеоклип за клипа си Fortnight.

Тя спечели и в категорията за най-добър американски изпълнител.

В предварително записано съобщение изпълнителката на Shake it off изрази тъгата, че не е могла да присъства.

Суифт оглави номинациите - общо седем - но загуби от Ариана Гранде в категорията за поп изпълнител на годината. През февруари тази година поп певицата вече спечели четвърта награда "Грами" за албум на годината, което е рекорд в историята на наградата. Гигантското ѝ турне "Eras" стана най-доходоносното в историята на музиката.

Това беше рекордна година за изпълнителката, която беше избрана за Личност на годината от списание "Тайм".

Южноафриканската певица Тайла получи три награди, включително за най-добър R&B изпълнител.

Tyla becomes the first African Artiste to win three awards in one night at the MTV EMAs. pic.twitter.com/WXVMLbcKJs