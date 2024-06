Китайският луноход донесе проби от обратната страна на Луната (ВИДЕО)

Китайският космически апарат „Чанъе-6“, който носи проби от обратната страна на Луната, се завърна на Земята днес след тежка 53-дневна мисия, която е първата по рода си в света, съобщава АФП.

Поради своята сложност това е един от най-амбициозните космически проекти на Китай, провеждани някога. Мисията „Чанъе-6“ се състои от орбитален, спускаем и подемен модули, както и такъв за връщане. Апаратът се приземи днес в пустинен район в Северен Китай.

Тъмната страна на Луната е рядко изследван регион. Нарича се така, защото е невидима от Земята. Тя е многообещаваща за научни изследвания, тъй като назъбеният ѝ релеф е по-малко загладен от древните потоци лава, отколкото тези на гледащата към Земята страна на Луната.

