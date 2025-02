Зоопарк в Китай боядисва магарета като зебри (СНИМКА)

Понякога нещата не са толкова черно-бели, колкото изглеждат. Зоопарк в Китай стана сензация, след като потребители в социалните мрежи разкриха, че „зебри“ там всъщност са магарета, боядисани в черно-бели ивици.

Снимки, публикувани първоначално в Douyin (китайската версия на TikTok) и по-късно споделени от медии като The U.S. Sun, New York Post и Metro, показват животно с характерни ивици, но с ясни признаци, че това не е истинска зебра. На кадрите се вижда магаре с изкуствени черно-бели окраски, стоящо до служител в увеселителния парк в град Зибо, провинция Шандонг.

Zoo slammed after painting donkeys black and white like zebrashttps://t.co/OJ5rEQGeQ0 pic.twitter.com/ekW7TmJEbg — The Mirror (@DailyMirror) February 15, 2025

Персоналът на парка защити необичайната трансформация, като заяви, че използваната боя е нетоксична и че решението било „маркетингов ход“.

„Собственикът го направи просто за забавление“, коментира служител на парка, цитиран от New York Post, който от своя страна се позовава на държавния таблоид Global Times. Според него на място дори има табела, която ясно посочва, че животното е магаре, а не зебра.

Въпреки това социалните мрежи избухнаха с критики, наричайки постъпката „подвеждаща и неетична“ и „несправедлива спрямо животните“.

Това обаче далеч не е първият път, когато зоопарк в Китай прибягва до подобни практики.

През септември 2023 г. зоопаркът Shanwei в южната провинция Гуандун също предизвика вълна от реакции, след като боядиса чифт кучета от породата Чау-Чау, за да приличат на панди.

Кадри, публикувани в Douyin, показваха двете кучета в заграждение със знак, който гласи: „Боядисани кучета“.

Zoogoers outraged to discover ‘panda’ exhibit was actually dogs dyed black and white https://t.co/3eD75K3JWo pic.twitter.com/0HWKMOZwx2 — New York Post (@nypost) May 6, 2024

„Ние сме наречени Панда кучета – домашни любимци, които изглеждат като панди, благодарение на боядисване и стилизиране. Ние сме нежни, умни, приятелски настроени и сладки,“ се посочваше в надписа към ограждението, според CNN.

Управителят на мястото дори потвърди, че тези „панда кучета“ са една от най-големите атракции в парка.

По-рано през май 2023 г. и зоопаркът в Taizhou, провинция Дзянсу, направи подобен ход, след като не получи разрешение да приюти истински панди.

Не само в Китай зоопарковете прибягват до боядисване на животни. През 2018 г. зоопарк в Египет също бе обвинен, че е превърнал магарета в „зебри“ с помощта на боя.

Тогава PETA (Хора за етично отношение към животните) остро разкритикува практиката, заявявайки, че „никой реномиран зоопарк не би подложил плашливи животни като магарета на стреса от боядисване, което може да доведе до болезнени алергични реакции“.

Организацията призова хората да подкрепят природозащитни каузи, които защитават животните в естествената им среда, вместо да насърчават зоопаркове, които използват подобни трикове с цел печалба.