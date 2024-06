Бьорн Улвеус от ABBA смята, че името на групата е глупаво

Бьорн Улвеус от ABBA заяви, че световноизвестната група има "глупаво име" и той лично искал формацията да се казва по друг начин, предаде ДПА /Пи Ей мидиа.

Шведският музикант, който е на 79 години и е един от основателите на формацията, каза, че с колегите му Агнета Фелтскуг, Ани-Фрид Люнгста, и Бени Андершон споделяли това име с "много известна фабрика за херинга в Швеция".

Улвеус разказа подробности в подкаста Rosebud.

"... Направихме първите си записи като Агнета, Бени, Бьорн и Ани-Фрид. Диджеите по радиото и навсякъде другаде, в нашия офис, се умориха да казват това ... , можете да си представите. Затова просто го съкратиха до инициалите AББA", разказа музикантът.

Според него с колегите му не са има избор по този въпрос. "Мислех, че това е толкова глупаво име. И то е!", отбелязва Бьорн Улвеус.

