И ABBA забраниха на Доналд Тръмп да използва музиката им по време на кампанията си

Шведската група АББА забрани на кандидата за президент Доналд Тръмп да използва музиката им, след като бившият държавен глава на САЩ използва няколко от техните песни на предизборните си митинги.

Тръмп използва няколко от песните на бандата, сред които Money, Money, Money, The Winner Takes It All и Dancing Queen на събитието си в Сейнт Клауд, Минесота, съобщи шведският вестник Svenska Dagbladet.

На събитието бяха показани и кадри на членове на АББА на голям видео екран на хокейния стадион заедно със съобщения, призоваващи подкрепящите да дарят пари за кампанията му.

Universal Music, звукозаписната компания на шведската група, заяви, че не е искано разрешение за използване на музика или видеоклипове на АББА от щаба на Тръмп и че кадрите от събитието трябва да бъдат „незабавно свалени и премахнати“.

Говорител на групата каза: „Заедно с членовете на АББА открихме, че са публикувани видеоклипове, където музиката/видеоклиповете на групата са използвани на събития на Тръмп, и затова поискахме това да бъде незабавно свалено и премахнато“.

Това е пореден случай, в който артист забранява на Тръмп да използва музиката му за целите на предизборната кампания. Първа беше Селин Дион, чийто хит "My Heart Will Go On" бе използван, а в последствие и песента на Бионсе - "Freedom" също бе използвана от Тръмп. Любопитното тук е, че Бионсе и съпругът ѝ Джей-Зи са явни застъпници за демократите, а "Freedom" не веднъж е използвана от пряката конкурентка на Доналд Тръмп в президентската надпревара - Камала Харис.