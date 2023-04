Почина китаристът на АББА Ласе Веландер

Китаристът на легендарната група АББА Ласе Веландер е починал от рак на 70-годишна възраст, съобщи ДПА, позовавайки се на публикация на близките му във Фейсбук.

"С неописуема тъга съобщаваме, че нашият любим Ласе заспа вечния си сън. Наскоро той се разболя, болестта се оказа рак в напреднал стадий и в ранните часове на утрото на Разпети петък той си отиде мирно, заобиколен от близките си", написаха те на страницата му в социалната мрежа.

Ласе Веландер започва да свири на китара още в началото на 60-те години на миналия век, включително в местни групи в родния си град Нура. По-късно, когато като част от състава на група "Нейчър" придружава на лятно турне изпълнителя и композитор Тед Ярдестад, който записва в студиото на АББА, Веландер се запознава с Бьорн Улвеус и Бени Андершон.

Rest in peace, Lasse Wellander 🕊️ pic.twitter.com/9ZPFhFBCOU — ABBA Access | Fan Page (@ABBAaccess) April 9, 2023

Китаристът за първи път работи с АББА през октомври 1974 г. над "Intermezzo No.1" и "Crazy World". Ласе Веландер скоро става основният китарист в албумите на групата и участва в турнета с АББА през 1975, 1977, 1979 и 1980 г. По-късно той продължава да работи с Улвеус и Андершон, по-специално над албума "Chess" и над саундтрака към филмите "Mama Mia!".

Ласе Веландер участва и в записите на албумите "Wrap Your Arms Around Me" (1983) и "My Coloring Book" (2004) на Агнета Фелтскуг, както и на последния албум на легендарната четворка "Voyage" (2021), припомя БТА.

Веландер издава и седем самостоятелни албума, два от които влизат в топ 40 на класациите в средата на 80-те. През 2005 г. китаристът е удостоен със специална награда от шведската Кралска музикална академия.