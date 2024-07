Любимата салата „Цезар“ стана на 100 години

Салатата "Цезар" има повод за празнуване: днес тя навършва 100 години, съобщава Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Смята се, че италианският имигрант Цезар Кардини е измислил салатата на 4 юли 1924 г. в ресторанта си Caesar's Place в Тихуана, Мексико. Нощта била гореща и той се е опитвал да нахрани многобройните калифорнийци, прекосили границата, за да избягат от Сухия режим в САЩ.

В средата на трапезарията Кардини взел цели листа маруля и добавил продукти, които имал, включително олио с вкус на чесън, сос "Уорчестър", лимони, яйца и пармезан. Родила се звезда.

