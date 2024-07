Копринени буби за обяд? Сингапур одобри насекомите като храна

В настроение ли сте за сатай с копринени буби? Или какво ще кажете за наси лемак, сервиран с малко хрупкави щурци отстрани?

Държавната агенция по храните в Сингапур (SFA) одобри 16 вида ядливи насекоми за продажба и консумация в страната, според публичено писмо от 8 юли, адресирано до търговците на храни.

"С незабавен ефект SFA ще разреши вноса на насекоми и продукти от насекоми, принадлежащи към видове, за които е преценено, че са с ниска степен на регулаторна загриженост", се казва в съобщението на агенцията.

Насекоми одобрени от SFA включват скакалци, червеи и няколко вида бръмбари. “Тези насекоми и продукти от насекоми могат да се използват за консумация от човека или като храна за животни, отглеждани за храна”, казаха от SFA, добавяйки, че насекомите не могат да бъдат "събирани от дивата природа".

"Необходими са документи, които да докажат, че насекомите се отглеждат в помещения, регулирани от компетентния орган”, допълниха SFA.

