Намериха картина на Ван Гог на гаражна разпродажба (СНИМКА)

На една гаражна разпродажба в Минесота колекционер на антики купува дебела маслена картина с рибар за по-малко от 50 долара. Сега някои експерти смятат, че това може да е отдавна изгубена картина на Ван Гог, пише БГНЕС.

Въпросната картина, озаглавена „Елимар“ (1889 г.), би трябвало да е създадена, докато художникът е бил в психиатричния санаториум „Сен Пол“ в Сен Реми дьо Прованс, Франция, в който се е настанил, между май 1889 г. и май 1890 г. През това време той рисува около 150 платна, сред които шедьоври като „Бадемов цвят“ (1890), „Ириси“ (1889) и „Звездна нощ“ (1889).

„Елимар“ изобразява рибар с бяла брада и кръгла шапка, който е с пура в устата си, докато поправя мрежата си на безлюден бряг. Думата „Елимар“, за която се предполага, че е името на мъжа, е изписана в долния десен ъгъл. Размерите на картината са 18 на 16 инча.

A team of specialists is trying to prove that a canvas bought for less than $50 was painted by Vincent van Gogh—and is worth $15 million. 🔗https://t.co/dkX1P6uwCV pic.twitter.com/mqS6qHKuTE