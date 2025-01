20 г. по-късно Уил Смит отново става рапър, готви нов албум

Холивудската звезда Уил Смит, който има опит в музикалната индустрия, обяви завръщането си към музикалната сцена с първия си албум от 20 години насам, озаглавен "Based On A True Story", който ще излезе през март. Първият сингъл от новия албум се казва "Beautiful Scars" и е в сътрудничество с рапъра Big Sean, е вдъхновен от филма "Матрицата".

Видеото прави препратки към известния инцидент на Оскарите преди три години, когато Смит удари комика Крис Рок, както и към решението му да откаже ролята на Нео в "Матрицата" през 1999 г., която впоследствие беше изиграна от Киану Рийвс.

В началната сцена на видеото Big Sean казва на Смит: "Виж, направил си страхотни кариерни избори през целия си живот. Има само един, за който наистина съжаляваш. Е, може би два, но няма да се фокусираме върху втория." Песента разглежда теми като грешки и капаните на славата и ще бъде включена в предстоящия албум на Смит.

Уил Смит постигна значителни успехи в музикалната си кариера през 90-те години, включително хитове като "Men In Black", "Gettin' Jiggy Wit It" и "Miami". Преди това, като част от дуото DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince, той издаде песни като "Summertime" и "Boom! Shake The Room", която достигна номер 1 през 1993 г.

Завръщането на Смит към музиката идва три години след инцидента на Оскарите, който предизвика широк обществен отзвук.