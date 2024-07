Слонове убиха турист в национален парк до Йоханесбург

Испански турист е убит от слонове, след като напуснал колата си, за да им направи снимки в национален парк близо до Йоханесбург, предаде АФП, цитирана от БТА.

Според служители на националния парк „Пиланесберг“ (Pilanesberg) мъжът, който е бил на 43 години, е нападнат в неделя сутринта. „Пиланесберг“ е много популярен сред туристите, тъй като 50 000 хектара дива природа се намират само на 200 км от Йоханесбург.

Мъжът, неговата годеницата и още две жени пътували с автомобил през резервата, когато забелязали три слона и техните малки, съобщават от полицията.

