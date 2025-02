Пиян турист скочи във Фонтана ди Треви в Рим, забраниха му да го посещава доживот

Туристическият сезон в Рим тази година стартира с пореден инцидент, свързан с непристойно поведение. Трима туристи от Нова Зеландия си навлякоха неприятности, много преди летните жеги да послужат като оправдание за търсенето на разхлада във водите на прочутия Фонтан ди Треви.

Инцидентът се разиграл в неделя вечерта, когато органите на реда забелязали как тримата влизат във фонтана – едно от най-емблематичните барокови творения в италианската столица, което често се превръща в сцена на туристически ексцесии по време на пиковия сезон.

Докато полицията извеждала мъжете от района, един от тях – 30-годишен мъж – успял да се измъкне и неочаквано скочил във водата, предизвиквайки преследване. „Алкохолът несъмнено е изиграл роля в случая“, коментира говорител на римската полиция пред CNN.

В резултат на нарушението туристът бе глобен с 500 евро и получи доживотна забрана да посещава Фонтан ди Треви.

Фонтанът ди Треви – символ на Рим и магнит за туристи

Изграден през 1762 г. като част от римски акведукт, Фонтанът ди Треви претърпя мащабно почистване през 2024 г. на стойност 330 000 долара. По време на реставрацията водата беше източена, за да се извършат ремонти по повредения мрамор, засегнат от милионите монети, хвърляни във водата всяка година от посетителите.

