Намибия ще заколи десетки слонове, хипопотами, зебри и биволи, за да изхрани местните

Намибия планира да заколи 723 диви животни, включително 83 слона, и да раздаде месото на хората, които се борят да се изхранват поради тежката суша в Южна Африка, съобщи Ройтерс, позовавайки се на министерството на околната среда на страната, предава БТА.

Подборът на животните ще се извърши в паркове и обществени зони, където властите смятат, че броят им надвишава наличните пасища и водни запаси, се казва в изявление, публикувано в понеделник.

Южна Африка е изправена пред най-тежката суша от десетилетия, като Намибия е изчерпала 84 на сто от хранителните си резерви миналия месец, според ООН. Очаква се почти половината от населението на страната да изпита високи нива на хранителна несигурност през следващите месеци.

При такава тежка суша се очаква срещите на хора с диви животни да се увеличат, ако властите не се намесят, посочи министерството на околната среда.

"За тази цел 83 слона от идентифицирани зони ще бъдат умъртвени, а месото ще бъде разпределено по програмата за облекчаване на сушата", се казва в съобщението.

Страната също така планира да заколи 30 хипопотама и 60 бивола, както и 50 импали, 100 сини антилопи гну, 300 зебри и 100 антилопи кана.

Namibia 🇳🇦 plans to cull 723 wild animals, including 83 elephants, and to distribute the meat to people struggling to feed themselves because of a severe drought across southern Africa.



The country also plans to cull 30 hippos and 60 buffalo, as well as 50 impala, 100 blue… pic.twitter.com/Ww4IENWJkM