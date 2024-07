Децата на Джей Ло и Бен Афлек се опитват да ги съберат

Дженифър Лопес и Бен Афлек водят отделен живот през последните няколко месеца, след като се ожениха в Джорджия на 21 август 2022 г.

Децата им, които прекарваха много време заедно, докато родителите им живееха под един покрив, с днешна дата също са разделени.

Запознат споделя пред Daily Mail, че петте деца работят задкулисно, за да съберат Дженифър и Бен "отново заедно". "Децата смятат, че Дженифър и Бен са наистина силно влюбени, че са сродни души и не искат те да се развеждат", разказва мъжът. "Те смятат, че двамата трябва да продължат да посещават семеен терапевт и да говорят открито, дори това да е болезнено за тях. Чувстват се така, сякаш ако правят и казват правилните неща, може да има повече мир."

Jennifer Lopez's and Ben Affleck's KIDS are 'working behind the scenes' to get the estranged couple 'back together' before JLo's 55th birthday https://t.co/DJkr9Bz43i pic.twitter.com/F4ykLFv56q