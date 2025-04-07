Новини
Крими »
Пиян тийнейджър и мъж се забиха с кросов мотор в бензиностанция

Пиян тийнейджър и мъж се забиха с кросов мотор в бензиностанция

7 Април, 2025 09:00 769 5

  • брястовец-
  • мотор-
  • бензиностанция

Инцидентът се е разиграл около 02,15 ч. в събота на пътя между селата Дъбник и Брястовец

Пиян тийнейджър и мъж се забиха с кросов мотор в бензиностанция - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Момче на 14 години и 30-годишен мъж от бургаското село Медово са се блъснали в бензиностанция с електрически кросов мотор в малките часове в събота, съобщиха от полицията.

Инцидентът се е разиграл около 02:15 часа на пътя между селата Дъбник и Брястовец, в участък с лек наклон и десен завой, в близост до неработеща бензиностанция.

Мотоциклетът е бил без регистрационна табела, без фар и заден стоп. Полицията не е установила още кой го е управлявал - дали 14-годишният, или 30-годишният.

И двамата обаче са били употребили алкохол. Дрегерът отчел 0,47 промила алкохол за 14-годишния младеж и 1,00 промила за 30-годишния мъж.

При инцидента по-възрастният получил единствено охлузни рани. Той е прегледан в УМБАЛ-Бургас и освободен за домашно лечение, без опасност за живота, съобщи БГНЕС.

Младежът е с комоцио и фрактура на носа. Той е без опасност за живота, но е настанен за лечение в бургаската болница.

По случая е образувано досъдебно производство.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Че, то,

    6 0 Отговор
    Тези возила не подлежат на контрол, нали всички срещу това роптаем - нямат номера, не се изисква книжка… А вдигат над 100 и ускоряват зверски. Ако тези, дето пишат законите имат акъл, ей ги де съм!

    09:18 07.04.2025

  • 2 като хамасците с мотор

    0 0 Отговор
    и атакуват . но как са оцелили бензиностанция . на средата на пътя ли е седяла . да бяха с тир друго щеше да се види . сега да ги глобят .

    09:25 07.04.2025

  • 3 ИВАН

    2 0 Отговор
    Тука не е виновен само алкохола, просто не са внимавали, нямат дисциплина.

    09:29 07.04.2025

  • 4 Политическа полиция

    0 2 Отговор
    Политическа полиция от Перник започнала масови Екзекуции на Български граждани по поръчка на политическа партия!Отвличат от домовете!

    Коментиран от #5

    09:35 07.04.2025

  • 5 БгТопИдиот🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Политическа полиция":

    Що ве ,оново нагло прокуроско ко пи ле дето ви разиграва какво стана?

    10:38 07.04.2025