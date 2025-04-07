Пиян тийнейджър и мъж се забиха с кросов мотор в бензиностанция

Момче на 14 години и 30-годишен мъж от бургаското село Медово са се блъснали в бензиностанция с електрически кросов мотор в малките часове в събота, съобщиха от полицията.
Инцидентът се е разиграл около 02:15 часа на пътя между селата Дъбник и Брястовец, в участък с лек наклон и десен завой, в близост до неработеща бензиностанция.
Мотоциклетът е бил без регистрационна табела, без фар и заден стоп. Полицията не е установила още кой го е управлявал - дали 14-годишният, или 30-годишният.
И двамата обаче са били употребили алкохол. Дрегерът отчел 0,47 промила алкохол за 14-годишния младеж и 1,00 промила за 30-годишния мъж.
При инцидента по-възрастният получил единствено охлузни рани. Той е прегледан в УМБАЛ-Бургас и освободен за домашно лечение, без опасност за живота, съобщи БГНЕС.
Младежът е с комоцио и фрактура на носа. Той е без опасност за живота, но е настанен за лечение в бургаската болница.
По случая е образувано досъдебно производство.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Че, то,
09:18 07.04.2025
2 като хамасците с мотор
09:25 07.04.2025
3 ИВАН
09:29 07.04.2025
4 Политическа полиция
Коментиран от #5
09:35 07.04.2025
5 БгТопИдиот🇧🇬
До коментар #4 от "Политическа полиция":Що ве ,оново нагло прокуроско ко пи ле дето ви разиграва какво стана?
10:38 07.04.2025