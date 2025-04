Хейли спря да следва Джъстин Бийбър в Инстаграм, разпали слуховете за развод

Хейли Бийбър отново разбуни духовете сред феновете, след като се появиха индикации, че е „спряла да следва“ съпруга си Джъстин Бийбър в Instagram. Това стана поредният епизод в сагата около техния брак, за който от месеци се носят слухове за криза и дори развод.

Спекулациите се засилиха още повече, след като Хейли (28) сподели ироничен пост в TikTok, в който се казва: „Щях да съм ужасен терапевт, защото първото нещо, което щях да искам, е снимка на този, за когото плачеш.“ Това бе възприето от феновете като индиректно послание към Джъстин, въпреки че тя хареса последната му тревожна публикация.

В социалните мрежи последваха бурни реакции. Един потребител написа: „Хейли Бийбър го препубликува.“ Друг добави: „И аз бих го направила, ако бившата на съпруга ми пусне песен за това колко съм жалка“ – препратка към напрежението между Хейли и Селена Гомес. Певицата пусна албум с емоционални песни, възпяващи както връзката ѝ с годеника ѝ Бени Бланко, така и бившите ѝ връзки.

Трети фен директно попита Джъстин: „Защо Хейли те е отписала?“ Малко по-късно обаче се оказа, че може би става въпрос за технически проблем, тъй като двойката отново бе отбелязана като взаимно следваща се.

Докато напрежението между двамата ескалира, Джъстин публикува нови притеснителни постове. В Instagram Stories той сподели клип с листа от канабис на фона на песента Get Up, Stand Up на Боб Марли, последван от емоционален текст: „Бог дава, Бог идва, Бог заема, Бог лекува, Бог се намесва, Бог прави онова, което аз не можех“.

По-рано тази година също се разпространи слух, че Джъстин е спрял да следва Хейли, но тогава той обясни, че акаунтът му е бил хакнат. В историята си тогава написа: „Някой влезе в акаунта ми и спря да следва жена ми. Това вече е съмнително.“ Въпреки обяснението, мнозина фенове останаха скептични.

Според информация на MailOnline, отношенията между Хейли и семейството ѝ също не са в най-добра форма. Източник твърди, че тя е имала сериозен конфликт с баща си Стивън Болдуин, след като той публично помоли за молитви за дъщеря си и Джъстин. В последвал спор Хейли му заявила, че не желае намеса в личния си живот. „Тя му напомни, че самата тя е изградена личност и е създала свое собствено семейство,“ разказва източникът. В интервю за W Magazine, Хейли призна, че вече не е „толкова близка“ със своите известни роднини, тъй като е „много независима по природа“.

Но притесненията не се ограничават само до брака им. Много фенове се тревожат и за психичното състояние на Джъстин, особено след негови публикации, в които признава, че се бори с омраза към себе си и другите: „Как да не усещаме омраза след всичката болка, през която сме преминали?“, пише той.

Певецът също предизвика вълна от тревога, след като сподели снимки, на които позира с бонг, както и видеа, в които пуши. Въпреки всичко, говорител на Бийбър категорично отрече той да употребява тежки наркотици: „Това е абсолютно невярно. Джъстин е в едно от най-добрите състояния в живота си,“ заяви той пред TMZ.

Според екипа му, изминалата година е била изключително трансформираща за Джъстин, който е прекратил много близки приятелства и бизнес отношения, които вече не му служат. Те определят обществената загриженост за неговото здраве като „изтощителна и жалка“ и обвиняват медиите в поддържане на „негативни, сензационни и вредни наративи“.