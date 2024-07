Британската принцеса Ан се възстановява от мозъчното сътресение и се връща към ангажиментите си

Британската принцеса Ан се завърна към официалните си кралски ангажименти, съобщават световните осведомителни агенции. Тя се завръща към нормалния живот близо три седмици след инцидент, при който получи сътресение на мозъка, припомня БТА.

Принцеса Ан, която е на 73 години и е по-малката сестра на крал Чарлз Трети прекара пет нощи в болница, след като на 23 юни получи травма на главата. Според лекарите нараняванията отговарят на удар с глава или крак на кон. Тя бе принудена да отложи планираните си ангажименти, включително и пътуване до Канада.

The Princess Royal began a gradual return to duties today with a visit to @RDAnational's Championships at Hartpury University and Hartpury College. pic.twitter.com/bOCPa7T5Mr