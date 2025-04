Ръсел Бранд e обвинен в изнасилване и сексуално насилие над четири жени

Британският комик и актьор Ръсел Бранд e обвинен в редица сериозни сексуални престъпления, извършени между 1999 и 2005 година. Обвиненията включват изнасилване, непристойно посегателство, орално изнасилване и сексуално насилие, като те са свързани с четири различни жени.

Информацията беше потвърдена от Метрoпoлитънската полиция, която уточни, че 49-годишният Бранд е бил информиран в писмен вид за предстоящите обвинения, съобщава BBC.

Ето и детайли по случаите, посочени от разследващите органи:

BREAKING: Disgraced comedian Russell Brand has been charged with rape and sexual assault pic.twitter.com/AE04IIAoSy

Бранд, който в миналото категорично отрече всички обвинения, заявявайки, че са „много, много болезнени“, е бил разпитван неколкократно от полицията, след като разследване на Sunday Times, The Times и Channel 4 през септември 2023 г. разкри поредица от сериозни твърдения за злоупотреби от негова страна.

BREAKING: Comedian and actor Russell Brand has been charged with rape. https://t.co/TC2ROCL7wW



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/XE2Tqi88zF