Задържаха рапъра Уиз Калифа в Румъния за притежание на наркотици (ВИДЕО)

Американският рапър Уиз Калифа е разследван на свобода за притежание на наркотици, след като изпуши цигара с марихуана на сцената на фестивала "Beach, Please!" в черноморския курорт Костинещ, Югоизточна Румъния, съобщава новинарският сайт Зиаре.

Кадри на певеца, обграден от жандармеристи при слизането му от сцената, се появиха още през нощта в публичното пространство, отбелязва сайтът, цитиран от БТА.

В съобщение на Окръжния полицейски инспекторат в Констанца се посочва, че на 14 юли 2024 г. полицаи от Бригадата за борба с организираната престъпност са направили проверка на мъж, американски гражданин, за когото е установено, че притежава над 18 грама канабис. Той също така е употребил на сцената друго количество канабис под формата на саморъчно направена цигара. Срещу лицето е предприето наказателно разследване, се посочва в съобщението.

Did Wiz Khalifa get arrested in Romania for lighting up some Weed in front of 80k people? pic.twitter.com/nIj0K2iEY3