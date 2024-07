Най-редкият кит в света е намерен мъртъв на плаж в Нова Зеландия (СНИМКИ)

Екземпляр, за който се смята, че е от най-редкия вид китове в света, е бил изхвърлен на плаж в Нова Зеландия, съобщи Службата за опазване на природата, цитирана от БТА.

Китът е толкова рядък, че от 19-и век на науката са известни само шест екземпляра, отбелязват от службата.

За 5-метровия кит, намерен на 4 юли на плаж близо до Дънидин на Южния остров, се смята, че е кит с лопатовидни зъби, според Гейб Дейвис, ръководител на операциите на Службата за опазване на природата в крайбрежната зона на Отаго.

"Тези китове са едни от най-слабо познатите видове едри бозайници в наши дни. От научна и природозащитна гледна точка това е значимо събитие", казва той.

Намереният екземпляр предлага първата по рода възможност за дисекция на кит от редкия вид, допълва Дейвис.

