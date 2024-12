Окланд стана първият голям град, посрещнал 2025-а година

Окланд, Нова Зеландия (където новата година настъпва 11 часа по-рано, отколкото в България - бел. ред.), стана първият голям град в света, посрещнал 2025 г. Хиляди хора в града отброяваха секундите до началото на новата година и надаваха възгласи при вида на пъстроцветната заря от фойерверки, изстреляни от най-високата сграда "Скай Тауър", и впечатляващо светлинно шоу, предаде Асошиейтед прес.

Тълпи от празнуващи се стекоха в центъра на Окланд и се изкачиха по вулканичните хълмове около града, за да виждат по-добре шоуто, светлините в което напомниха за коренното население. В петмилионна Нова Зеландия изминалата 2024 година беше белязана от протести, свързани с правата на маорите, отбелязва АП.

HAPPY NEW YEAR IN NEW ZEALAND! 🎇



Fireworks display lit the skies of Auckland, New Zealand as they welcome 2025.



New Zealand is five hours ahead of the Philippines. (Screenshots/AP) pic.twitter.com/qkL0YqHx5w