Ема Робъртс се сгоди (СНИМКА)

Ема Робъртс е готова да се разходи до олтара!

33-годишната актриса разкри в Instagram профила си, че е сгодена за актьора Коди Джон.

“Слагам това тук, преди майка ми да каже на всички ❤️”, написа Робъртс под снимка, на която се усмихва, докато показва пръстена си.

Надписът към кадъра е очевидно намигване към майка ѝ Кели Кънингам, която по-рано тази година дебютира в социалните мрежи с 3-годишния си внук, когото Робъртс дели с бившия си Гарет Хедлънд, без да каже на дъщеря си. Въпреки че момченцето вече е на 3 години, лицето му оставаше скрито за обществената публика, но Кънингам реши да промени това и публикува негова снимка за радост на своите и последователите на Ема.

„Когато майка ти публикува снимка на лицето на сина ти, без да те попита, но все пак трябва да я обичаш някак си“, написа Робъртс в Instagram през февруари.

Джон, който се е участва в сериала на Wu-Tang: An American Saga и In the Dark, потвърди романса на двойката през август 2022 г., когато публикува снимка, на която целува Робъртс, с надпис: "sweet sweet."

По-късно същата година племенницата на Джулия Робъртс сподели снимка, на която се държат за ръце. "#2022 I loved you ❤️ happy new year hotties!", написа тя под публикацията, споделена в навечерието на Нова година.

През януари 2023 г. двамата са забелязани да се целуват, докато са на разходка в Ню Йорк. Няколко месеца по-късно Робъртс и Джон отново са забелязани да се държат за ръце в Лос Анджелис.

„Не искам никога да говоря за връзките си, в които съм, които приключват или които са приключили. Достатъчно трудно е да бъдеш с друг човек, а какво да говорим, когато всичко това става пред очите на целия свят“, каза Робъртс пред Cosmopolitan относно решението си да държи любовния си живот далеч от публичното пространство.

Въпреки че не е ясно точно как Джон и Робъртс се запознават, източник казва, че те са се запознали чрез общи приятели.

