Почина актриса от "Тигър и дракон" и "Мулан"

Актрисата Ченг Пей Пей, известна с уменията си по бойни изкуства, почина на 78 години, съобщи Асошиейтед прес.

Ченг е страдала от рядка болест със симптоми, близки до Паркинсон. За нея още не съществува лечение. Тя е дарила мозъка си за медицински изследвания, написа семейството ѝ във Фейсбук.

Кариерата на Пей-пей Чан продължава 60 десетилетия.

Ченг Пей Пей е родена в Шанхай. Тя става известна в Хонконг с участието си във филми за бойни изкуства през 60-те години на миналия век. Изиграва Нефритената лисица, която използва отровни игли, в "Тигър и дракон", в който участват още хонконгският актьор Чоу Юн Фат и носителката на "Оскар" Мишел Йео. Филмът, излязъл на екран през 2000 г., печели 128,1 млн. долара в Северна Америка и четири награди "Оскар".

