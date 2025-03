Почина мъжът, чиято кръв е спасила над 2 милиона бебета

Един от най-големите кръводарители в света, чиято плазма спаси живота на повече от 2 милиона бебета, почина.

Джеймс Харисън е починал в съня си в старчески дом в Нов Южен Уелс, Австралия на 17 февруари, съобщи семейството му в понеделник. Той беше на 88 години, предаде Би-Би-Си.

Известен в Австралия като човекът със златната ръка, кръвта на Харисън съдържа рядко антитяло, Anti-D, което се използва за производството на лекарства, давани на бременни майки, чиято кръв крие риск да атакува неродените им бебета.

Кръводарителската организация на Австралийския червен кръст, която отдаде почит на Харисън, каза, че той е обещал да стане донор след преливане, когато на 14 години е претърпял тежка операция на гръдния кош.

Той започва да дарява кръвна плазма, когато е на 18 години и продължава да го прави на всеки две седмици, докато навърши 81 години.

През 2005 г. той постави световния рекорд за най-много дарена кръвна плазма - титла, която държеше до 2022 г., когато беше изпреварен от мъж в САЩ.

Дъщерята на Харисън, Трейси Мелоушип, каза, че баща ѝ е "много горд, че е спасил толкова много животи, без никакви разходи или болка".

„Той винаги казваше, че не боли и животът, който спасявате, може да бъде вашия собствен“, каза тя.

Мелоушип и двама от внуците на Харисън също са получатели на анти-D имунизации.

„Това направи [Джеймс] щастлив, научавайки за много семейства като нашето, които съществуват благодарение на неговата доброта“, каза тя.

Анти-D инжекциите предпазват неродените бебета от смъртоносно заболяване на кръвта, наречено хемолитична болест на плода и новороденото.

Състоянието възниква по време на бременност, когато червените кръвни клетки на майката са несъвместими с тези на развиващото се бебе.

Тогава имунната система на майката вижда кръвните клетки на бебето като заплаха и произвежда антитела, за да ги атакува. Това може сериозно да навреди на бебето, като причини тежка анемия, сърдечна недостатъчност или дори смърт.

Преди анти-D интервенциите да бъдат разработени в средата на 60-те години, едно от две бебета, диагностицирани с хемолитична болест, е умирало.

