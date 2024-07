Adidas свалиха реклама с Бела Хадид заради Израел

Adidas изтегли рекламата на модела Бела Хадид от високобюджетна кампания след критики от Израел.



Компанията за спортно облекло е заявила, че "ще преразгледа" кампанията си за популяризиране на спортни обувки, стартирана за първи път, за да съвпадне с Олимпийските игри в Мюнхен през 1972 г., когато 11 членове на израелския отбор бяха взети за заложници и по-късно убити от палестински терористи.



Хадид, която има палестински корени, преди това беше критикувана от израелското правителство за предполагаемо скандиране на лозунга "От реката до морето Палестина ще бъде свободна" и беше обвинена в антисемитизъм.



В X Израел заяви, че са против Хадид да бъде "лице на кампанията на Adidas".

.@Adidas recently launched a new campaign for their shoes to highlight the 1972 Munich Olympics.



Eleven Israelis were murdered by Palestinian terrorists during the Munich Olympics.



Guess who the face of their campaign is? Bella Hadid, a half-Palestinian model who has a history… pic.twitter.com/IgdGq2OLmd