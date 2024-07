Почина последният останал жив изпълнител от поп групата "Фор топс"

Певецът Абдул "Дюк" Факир - последният останал жив изпълнител от оригиналния състав на американската поп група "Фор топс", почина на 88-годишна възраст, предаде Асошиейтед прес.

Според говорител на семейството Факир е починал от сърдечна недостатъчност в дома си в Детройт, заобиколен от съпругата си и други близки.

"Фор топс" е една от най-популярните групи на звукозаписната компания "Мотаун", достигайки своя връх през 60-те години на миналия век. Известна е с хитове като Reach Out, I'll Be There, Standing in the Shadows of Love, I Can't Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch). Сред обичаните песни на групата са също Baby I Need Your Loving, Standing in the Shadows of Love, Bernadette, Just Ask the Lonely.

Abdul "Duke" Fakir, the last surviving original member of the Four Tops who sang on many of the group’s timeless hits of the Motown era, including “I Can’t Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch),” died Monday of heart failure.



He was 88.



Много от най-големите звезди на "Мотаун" - от "Сюприймс" до Стиви Уондър, са "израснали" в компанията, основана от Бери Горди в края на 50-те години на миналия век и първоначално базирана в Детройт. Но Факир, вокалистът Леви Стъбс, Реналдо "Оби" Бенсън и Лорънс Пейтън са заедно от десетилетие, когато подписват с лейбъла през 1963 г. По това време те вече имат шлифовано сценично поведение и гъвкав вокален стил, който им позволява да изпълняват всичко - от кънтри песни до поп стандарти като Paper Doll.

Abdul "Duke" Fakir, the last original member of the Four Tops, passed away at 88 in Detroit. As first tenor, Duke helped define the Motown Sound with hits like "I Can't Help Myself" and "Reach Out, I'll Be There" and will be sadly missed. pic.twitter.com/nJuLKvor0n — Eric Alper 🎧 (@ThatEricAlper) July 22, 2024

Факир беше последният останал жив изпълнител от оригиналния състав на "Фор топс". "Когато всеки един от тях си отиде, си отиваше и частица от мен", каза певецът през 2021 г., говорейки за останалите оригинални членове на групата.

Преди кончината си Дюк Факир работи по планиран мюзикъл на Бродуей, базиран на техния живот. През 2022 г. певецът публикува мемоарна книга, озаглавена I'll Be There.

"Фор топс" са въведени в Залата на славата на рокендрола, както и в Залата на славата на наградите "Грами".