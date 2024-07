Зъбите на комодските варани са покрити със слой желязо

Страховитият Комодски варан, който се среща в Индонезия, има слой желязо върху острите си като бръснач зъби, който му помага да убива плячката си, предаде АФП, позовавайки се на ново изследване.

"Тази характеристика досега не е наблюдавана при месоядни влечуги", пишат авторите му в списание Nature Ecology & Evolution, предава БТА.

Под ръководството на учени от Кралския колеж в Лондон, които са използвали съвременни технологии за визуализация за целите му, изследването разкрива, че влечугото - най-големият гущер в света, има защитно покритие от желязо върху зъбите си.

Откритият от изследователите железен слой е особено видим върху зъбите на представителите на вида Комодски варан, но подобни характеристики вече са наблюдавани при други влечуги като варани, крокодили и алигатори.

Scientists have discovered that the serrated edges of Komodo dragons’ teeth are tipped with iron. The study gives new insight into how Komodo dragons keep their teeth razor-sharp and may provide clues to how dinosaurs like T rex killed and ate their prey. https://t.co/xdoHbJ0Fgh