За първи път: Учени записаха звуци от акула

Учени обявиха, че имат първите доказателства за звуци, издавани от акула, съобщи ДПА, предава БТА.

Те са записали звуци от новозеландски кучешки акули Mustelus lenticulatus. Това са малки акули, които обитават крайбрежните води. Звуците наподобяват щракане.

Акулите ги издават при работа с тях под водата. Според специалистите от Океанографския институт в Удс хоул това е "първият документиран случай на активно производство на звук от акула".

За изследването, продължило 11 месеца, са използвани десет млади акули - пет женски и пет мъжки. Звуците са записани в експериментален пластмасов резервоар.

