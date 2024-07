Лейди Гага и Селин Дион ще изпълнят La Vie en Rose на церемонията по откриването на Олимпиадата в Париж

Лейди Гага и Селин Дион се очаква да участват в церемонията по откриването на Олимпиадата в Париж тази вечер, когато френската столица се готви да се противопостави на 100-годишна олимпийска традиция, предаде Пи Ей мидия/ДПА.

Според съобщенията те ще изпълнят версия на големия хит La Vie en Rose на Едит Пиаф като част от бляскавия завършек на първата по рода си церемония по откриване, която ще бъде организирана извън стадион.

Дион, която е от френско-канадски произход, загатна за появата си в публикация в социалната мрежа "Екс". "Всеки път, когато се връщам в Париж, си спомням, че в света има още толкова много красота и радост, до които да се докоснеш. Обичам Париж и съм толкова щастлива да се върна!", написа певицата.

Every time I return to Paris, I remember there’s so much beauty and joy still to experience in the world. I love Paris, and I’m so happy to be back!

Thank you to our wonderful friends at The Louvre!

Celine xx…



PC📸: Laura Gilli