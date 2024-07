Джордж Лейзънби, изиграл Джеймс Бонд, слага край на кариерата си

Австралийският актьор Джордж Лейзънби, изиграл Джеймс Бонд във филма "В служба на Нейно Величество", оповести, че на 84-годишна възраст слага край на кариерата си, пише сайтът на сп. "Пийпъл", цитирано от БТА.

Той лично съобщи решението си в социалната мрежа "Екс".

"Решението не беше лесно, но дойде моментът да обявя оттеглянето си от актьорството. Така че от днес вече няма да се снимам, да се появявам на публични места, да давам интервюта или да раздавам автографи. Беше забавно пътешествие, но остаряването не е забавно", написа той на страницата си в социалната мрежа.

(1/3) This hasn’t been an easy decision but it’s time to announce my retirement from work. Therefore, I won’t be doing any more acting or making public appearances, doing any more interviews or signing any more autographs as of today. It’s been a fun ride but getting older is... pic.twitter.com/OpapxbH22e