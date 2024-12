77-годишният Дейвид Летърман смята, че пенсионирането е "мит" и "глупост"

Легендата на вечерните токшоу програми, Дейвид Летърман, може и да не води вече “The Late Show”, но това не означава, че е готов да се оттегли от работа. В наскоро публикувано интервю за списание GQ, Летърман разказва за кариерата си и за бъдещите си планове, като категорично отхвърля идеята за пенсиониране.

„Пенсионирането е мит,“ споделя той, когато го питат дали се смята за „полу-пенсиониран.“ „Пенсионирането е пълна глупост. Никой няма да се пенсионира. Човешката природа не го позволява,“ добавя Летърман.

Когато журналистът посочва, че хората всъщност се пенсионират, Летърман отговаря с характерния си хумор: „Но какво правят тогава? Седят и чакат да започне поредното шоу или сериал?“

Летърман обяснява, че за него е важно да остане активен, докато здравето му позволява. „Докато си здрав, искаш да продължиш да твориш. И ще намериш начин да го правиш. След като спрях да водя шоуто, ми отне няколко години, за да осъзная, че това е напълно различен ритъм. А без ритъма, с който си свикнал, всичко е доста незадоволително. Затова трябва да откриеш нещо, което има значение за теб.“

За Летърман това „нещо“ е неговото токшоу в Netflix – “My Next Guest Needs No Introduction”. Предаването вече е посрещнало гости като Барак Обама, Ким Кардашиян и Майли Сайръс, доказвайки, че дори след десетилетия в индустрията, Летърман продължава да е актуален.

Въпреки удоволствието, което му носи новият проект, Летърман не крие изненадата си, че все още е активен в тази възраст. „Учуден съм, че продължавам да го правя на тези години,“ признава той в интервюто за GQ. „Но от друга страна, все още изпитвам удоволствие от това, което правим. Какво значи това? Не знам.“

Летърман напусна “The Late Show” през 2015 г., след 22 години като водещ на емблематичното предаване. През 2023 г. той се завърна в студиото на вече преименуваното “The Late Show with Stephen Colbert” – този път като гост.

Със своята неподправена харизма, чувство за хумор и желание да остане активен, Летърман продължава да вдъхновява не само зрителите, но и колегите си в шоубизнеса. Пенсионирането? За него това определено не е опция.