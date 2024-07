Двоен метеоритен дъжд ще озари небето тази нощ

Довечера, 30 юли, очакваме пика на двоен метеоритен дъжд по едно и също време - южните делта-аквариди и алфа-каприкорнидите. Единият от тях е известен с впечатляващо ярките си огнени кълба, съобщи "Сайънс алерт".

"Най-доброто време за наблюдение на всеки метеоритен дъжд - включително и на това двойно събитие - е между 2:00 и 4:00 часа сутринта", каза планетарният астроном в обсерваторията Лоуел в Аризона Ник Московиц пред Business Insider.

How to see a double meteor shower on Tuesday night with a chance of fireballs https://t.co/soTdhW2x6c