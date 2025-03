Най-новият космически телескоп на НАСА излетя, за да картографира цялото небе

Най-новият космически телескоп на НАСА излетя в околоземна орбита във вторник, съобщиха АП и ДПА, цитирани от БТА.

Неговата задача е да картографира цялото небе, както никога досега - един обширен поглед към стотици милиони галактики и тяхното общо космическо сияние от началото на Вселената.

Телескопът е наречен SPHEREx - Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer (Спектрофотометър за историята на Вселената и изследване на ледове и епохата на рейонизация).

Апаратът излетя от базата „Ванденберг“ в Калифорния с ракета „Спейс Екс“, като се насочи по траектория над земните полюси. Заедно с него се движат четири спътника с размерите на куфар, които ще изследват Слънцето.

Мисията на SPHEREx, струващ 488 млн. щатски долара, има за цел да обясни как са се формирали и еволюирали галактиките в продължение на милиарди години и как Вселената се е разширявала толкова бързо в първите си мигове.

По-близо до дома ни, в нашата галактика Млечен път, SPHEREx ще търси вода и други съставки на живота в ледените облаци между звездите, където се появяват нови слънчеви системи.

Конусовидният телескоп с тегло от 500 кг (колкото един роял) - ще има нужда от шест месеца, за да картографира цялото небе с инфрачервените си очи и широкоъгълното си зрително поле. Планирани са четири пълни изследвания на небето в продължение на две години, докато телескопът обикаля земното кълбо от полюс до полюс на височина 650 км.

SPHEREx няма да вижда галактиките в подробни детайли като по-големите и по-сложни космически телескопи на НАСА „Хъбъл“ и „Джеймс Уеб“, които имат тясно зрително поле.

Вместо да брои галактиките или да се фокусира върху тях, SPHEREx ще наблюдава общото сияние, създавано от всички, включително най-ранните, формирани след Големия взрив, сложил началото на Вселената.

„Това космологично сияние обхваща цялата светлина, излъчвана през космическата история“, казва научният ръководител на мисията Джейми Бок от Калифорнийския технологичен институт. „Това е много различен начин за разглеждане на Вселената, който позволява на учените да видят какви източници на светлина може да са били пропуснати в миналото“, добави той.

Наблюдавайки колективното сияние, учените се надяват да извлекат светлината от най-ранните галактики и да научат как са се появили те, каза Бок.

„Няма да видим Големия взрив. Но ще видим последиците от него и така ще научим за началото на Вселената“, каза той.

Инфрачервените детектори на телескопа ще могат да различават 102 невидими за човешкото око цветове, като по този начин ще се получи най-цветната и всеобхватна карта на космоса, правена някога.

Това е като „да гледаш на Вселената през очила с цветовете на дъгата“, казва заместник-ръководителят на проекта Бет Фабински от Лабораторията за реактивно движение на НАСА.

За да се поддържат инфрачервените детектори на супер ниско температурно ниво - минус 210 градуса по Целзий, SPHEREx има уникална конструкция - три порести алуминиеви конуса един в друг го предпазват от топлината на Слънцето и Земята. На външен вид той наподобява 3-метрова предпазна яка на врата на болно куче, шегуват се учените.

Освен телескопа, ракетата-носител „Фалкон 9“ на „Спейс Екс“ осигури издигането от космическата база Ванденберг на квартет спътници на НАСА, наречени PUNCH. От собствена полярна орбита всеки от сателитите ще наблюдава слънчевата корона, или външната атмосфера, и произтичащия от нея слънчев вятър.

Вечерното изстрелване закъсня с две седмици поради проблеми с ракетата и други причини.