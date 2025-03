Светеща спирала се появи в небето над Обединеното кралство (СНИМКИ)

Птица ли е? Самолет ли е?

Не съвсем – отговарят от Британската метеорологична служба (Met Office), след като необичайно светещо спираловидно образувание бе забелязано в нощното небе над Великобритания и Ирландия в понеделник вечер, съобщава SkyNews.

Зрителите описаха явлението като светеща, облакоподобна спирала, която е била видима няколко минути, преди постепенно да избледнее.

Според официално съобщение на Met Office, публикувано в социалната мрежа X (бившия Twitter), явлението най-вероятно е резултат от замръзнал изгорял газ, изхвърлен от ракетата Falcon 9 на компанията SpaceX, собственост на Илон Мъск.

„Замръзналото изгоряло гориво от ракетата се върти в атмосферата и отразява слънчевата светлина, което създава илюзията за светеща спирала в небето“, уточняват метеоролозите.

We've received many reports of an illuminated swirl in the sky this evening 💫



This is likely to be caused by the SpaceX Falcon 9 rocket, launched earlier today. The rocket's frozen exhaust plume appears to be spinning in the atmosphere and reflecting the sunlight, causing it to… pic.twitter.com/4a9urgZceR