Заплашват със смърт главната героиня от "Тайната вечеря" на Олимпиадата

Диджей Барбара Бъч, която бе звезда на сцената с драг куин на церемонията по откриването на Олимпийските игри в Париж, подаде жалба за смъртни заплахи, киберагресия и публични обиди, предаде АФП, цитирана от БТА. Тя е открита феминистка и лезбийка и подаде сигнал, че е мишена на много заплахи във виртуалното пространство.

"Смъртни заплахи, заплахи за измъчване и изнасилване, антисемитски, хомофобски и сексистки обиди", написа артистката в Инстаграм, която подаде жалба чрез адвоката си Одри Мселати.

"В първия момент реших да не се намесвам и да оставя хейтърите да се успокоят, но съобщенията, които получавам са все по-агресивни", се защити французойката.

"Тези, които нападат Барбара Бъч, го правят, защото не приемат, че тя представлява Франция, защото е жена, лезбийка, с наднормено тегло и еврейка. Това е заради тяхната нетолерантност", каза пред АФП Одри Мселати. "Атакувайки я, те атакуват ценностите, правата и свободите във Франция", добави адвокатът.

Woman at center of Paris Olympics Last Supper parody threatens to SUE ‘right wing’ social media users she accuses of “homophobic, sexist, and grossophobic insults.”



A lawyer for Barbara Butch who describes herself as a ‘Queer Lesbian’ using She/Her/Elle pronouns has revealed:… pic.twitter.com/tlL1YF64Dg