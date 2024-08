Сандра Бълок се готви да се завърне в Холивуд след дълга почивка

Сандра Бълок е "готова да се върне в играта" и да започне да снима филми след навършването на 60 години и загубата на покойния си партньор Брайън Рандал, съобщи "Контакт мюзик".

Звездата от "Скорост" се готви да се завърне в Холивуд, след като си взе двегодишна почивка, за да обърне внимание на семейството си, двете ѝ деца Луис и Лейла, и да се грижи за вече покойния си партньор Брайън Рандал, пише БГНЕС.

"Тя постепенно се завръща в обществения живот.Тя е развълнувана от това, което я очаква в бъдеще. Готова е да се върне в играта", сподели вътршен източник.

Близък до актрисата източник отбеляза, че звездата от "Изгубеният град" е преживяла един от най-трудните периоди в живота си след смъртта на партньора си и че има нужда от почивка.

