Силвестър Сталоун нарече Доналд Тръмп "втория Джордж Вашингтон" (ВИДЕО)

Силвестър Сталоун приветства Доналд Тръмп на сцената на събитието Мар-а-Лаго на новоизбрания президент в имението му в четвъртък вечерта, като го нарече „втория Джордж Вашингтон“.

Двамата си стиснаха ръцете преди речта на Тръмп, която беше водеща за галавечерта на Института за политика „Америка на първо място“, състояла се в дома на новоизбрания президент в Палм Бийч, Флорида. Няколко от личностите, които Тръмп е избрал за членове на кабинета в администрацията си, като Мат Гаетц, също присъстваха. По време на събитието беше обявено, че губернаторът на Северна Дакота Дъг Бъргъм е избран да бъде представен за министър на вътрешните работи.

