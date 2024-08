Вечеря с омари за крал Чарлз III е струвала близо 500 хил. евро на Франция

Държавна вечеря, дадена от френския президент Еманюел Макрон за британския крал Чарлз Трети и струваща близо 475 000 евро, "е помогнала" на Елисейския дворец да достигне рекордно висок дефицит в бюджета си през миналата година, съобщи "Политико".

Това показват данните от годишен одит на бюджета на Елисейския дворец, публикуван от Сметната палата на Франция.

Разходите на Елисейския дворец, които включват и такива, свързани с дипломатическите и президентските задължения на държавния глава, както и с администрацията, персонала, сигурността и управлението на имотите, са достигнали огромната сума от 125 млн. евро, и бюджетът е "на червено" с 8,3 млн. евро.

Сред най-големите "двигатели" на дефицита са две луксозни държавни вечери - в чест на индийския министър-председател Нарендра Моди и на британския крал, отбелязва "Политико", предава БТА.

France’s love for grand gestures and opulent dining are on full display in a damning yearly audit of the Élysée’s budget by the country's top audit court.



Among the drivers of last year's record-high deficit? A lavish state dinner for King Charles.



🔗 https://t.co/bMGdkJcxfV pic.twitter.com/TOGNXUX50g