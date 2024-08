Само час след откриването ѝ: Откраднаха най-новата творба на Банкси в Лондон (ВИДЕО)

Нова творба на Банкси - четвъртата за четири дни, се появи днес в Лондон, и беше открадната само час след като загадъчният художник съобщи за нея, предаде АФП.

Както обикновено известният уличен артист от Бристол публикува в ранния следобед в Инстаграм снимка на най-новото си творение - вълк, нарисуван върху закрепена на покрив сателитна чиния, който сякаш вие срещу Луната.

Час по-късно обаче свидетели са видели как мъже взимат творбата от квартал Пекъм в южната част на столицата и я отнасят със себе си.

Единият от тях казва, че е видял трима мъже, които са носили стълба.

От лондонската полиция съобщиха, че са били повикани за "кражба на сателитна чиния, съдържаща произведение на изкуството", малко преди 14 часа местно време.

New Banksy artwork stolen in Peckham hours after it appeared



Banksy’s latest animal-themed artwork has been stolen from London just hours after it went on display.



The latest piece is a stencil of a wolf howling towards the sky, painted on what appears to be a satellite dish on… pic.twitter.com/2x6XgZ9dpr