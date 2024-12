Пътнически самолет се разби в Казахстан (ВИДЕО)

Пътнически самолет, извършващ полет от азербайджанската столица Баку до главния град на руската автономна република Чечения - Грозни, се е разбил в близост до казахстанския град Актау, предадоха световните агенции.

На борда на самолета е имало близо 70 души (62 пасажери и 5-членен екипаж). Министерството на извънредните ситуации на Казахстан е потвърдило маршрута на самолета. Според първата информация, подадена от казахстанските власти, има оцелели от хората, които са били на борда на самолета. Актау е пристанищен град на Каспийско море.

Министерството на извънредните ситуации на Казахстан съобщи, че 25 души са оцелели при самолетната катастрофа.

Полетът на Азербайджанските авиолинии е бил по маршрут от Баку в Азербайджан до Грозни в Русия, но е бил пренасочен поради мъгла. По данни на Flightradar24 разбилият се самолет е Embraer E190AR. На кадрите се вижда как той лети близо до брега на Каспийско море, постепенно губи скорост и се разбива в земята, след което избухва в пламъци.

По предварителни данни самолетът е подал сигнал за бедствие над Каспийско море и е направил опит за аварийно кацане, но не е достигнал до летището. Има данни, че причина за инцидента е сблъсък между самолета и ято птици. В миналото се е случвало при подобни ситуации двигателите да загубят мощност. Агенция ТАСС съобщи, че на борда на самолета са летели 16 руски граждани.

