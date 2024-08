Адел потвърди пред феновете в Германия, че е сгодена и готви сватба (ВИДЕО)

Адел потвърди мълвата, която се носи от години, пред феновете си в Германия, че е сгодена и е напът да се омъжи за американския спортен агент Рич Пол, съобщи ДПА. Британската изпълнителка съобщи за връзката си през 2021 г. - две години след тежък развод.

Рич Пол е основател на компанията "Клъч спортс груп", която представлява баскетболисти, сред които ЛеБрон Джеймс, Антъни Дейвис, Джон Уол, пише БТА.

Видеозапис в социална медия показва как по време на концерта в Мюнхен Адел отговаря на плакат, на който пише "Ще се омъжиш ли за мен?" "Не мога да се омъжа за теб", казва певицата, след като прочита написаното. "Вече имам планове да се омъжа, но оценявам предложението, благодаря. "

След това Адел показва пред всички и пръстен, който прилича на годежен.

Преди време Адел каза пред сп. "Вог", че всички мъже в живота ѝ преди Пол са мразели факта, че тя е известна.

През 2019 г. певицата се раздели с бившия си съпруг Саймън Конеки.

“I’m already getting MARRIED” the way Adele showed off her engagement ring 💍 pic.twitter.com/dN6ods0npq