Асистентът на Матю Пери инжектирал фаталната доза кетамин, убила актьора

Дългогодишният асистент на Матю Пери, Кенет “Кени” Ивамаса, е инжектирал фаталната доза кетамин, която уби любимата на мнозина звезда “Приятели” на 28 октомври 2023 г., разкриха правоохранителните органи в САЩ в четвъртък.

Американският окръжен прокурор Мартин Естрада каза на пресконференция, че Пери се е върнал към проблемите си със злоупотребата с вещества миналата есен и петимата души, обвинени в смъртта му, са се „възползвали, за да се облагодетелстват“.

Длъжностното лице каза, че д-р Салвадор Пласенсия е работил с Ивамаса, който живееше с Пери в дома му в Лос Анджелис, за да “снабдява” актьора с приблизително 20 флакона кетамин за период от два месеца.

Two medical doctors, his live-in assistant, and someone referred to as the "Ketamine Queen" have been charged with illegally conspiring to provide drugs to Matthew Perry, leading to his death



