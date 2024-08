Кейт Мидълтън се завърна към кралските си задължения (СНИМКА)

Катрин, принцесата на Уелс, се завърна триумфално към публичните си кралски задължения на фона на профилактичното си лечение на рак.

42-годишната Кейт, която обяви битката си с болестта през март след месеци на спекулации за нейното местонахождение и благосъстояние, до голяма степен остана встрани от светлината на прожекторите след съобщението, но на 25 август тя се присъедини към кралското семейство, за да отпразнува официалния рожден ден на крал Чарлз.

Тя беше снимана лъчезарна, докато помахваше на феновете заедно с трите си деца – принц Джордж, 11, принцеса Шарлот, 9, и 6-годишният принц Луи – които бяха приветствани от тълпи в The Mall, Лондон, след като напуснаха Бъкингамския дворец в шествие с карета за церемония за поднасяне на цветя.

Имаше съмнения, че тя ще се появи на церемонията, тъй като миналата седмица пропусна репетицията за тържеството.

Kate Middleton is spending quality time with her family. The Princess of Wales made a rare public appearance alongside her husband, Prince William, and eldest son, Prince George, as they attended a service at Crathie Kirk Church in Scotland on Sunday pic.twitter.com/WcrOcjYinf

Потвърждение, че тя ще присъства беше дадено едва в 18 ч. на 24 август.,пише БГНЕС.

Крал Чарлз също страда от неразкрита форма на рак, която беше открита след като той му бе направена рутинна операция за отстраняване на уголемена простата.

Катрин беше заобиколена от други членове на кралското семейство на 25 август, включително съпругът ѝ принц Уилям, както и принцеса Ан, полковник от „Блус енд Роялс“, и принц Едуард, полковник от „Шотландска гвардия“.

Чарлз се вози на карета с кралица Камила. Той инспектира офицерите и гвардейците на Парада на конната гвардия в Уайтхол от карета, вместо на кон.

При друга промяна Катрин не се присъедини към старшите членове на семейството на подиума, а наблюдава спектакъла с децата си от бившия кабинет на херцога на Уелингтън.

Kate Middleton is seen at Crathie Kirk for the first time since revealing her cancer diagnosis as she joins Prince William and other Royal Family members for Sunday service https://t.co/TMQl42Ab9d pic.twitter.com/ZsJpXx0A27