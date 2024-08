Най-възрастният мъж в света стана на 112 години (СНИМКИ)

Най-възрастният мъж в света днес навършва 112 години в дом за възрастни хора в крайморския град Саутпорт в Северозападна Англия, предаде Пи Ей мидия/ДПА, цитирана от БТА.

Джон Тинисууд е роден в Ливърпул на 26 август 1912 г. - годината, в която потъва "Титаник". През април той стана най-възрастният жив мъж на планетата. Столетникът смята, че тайната на неговото дълголетие е "просто късмет".

"Или живееш дълго, или живееш кратко и не можеш да направиш много по въпроса", казва той.

A very happy 112th birthday to oldest living man, John Alfred Tinniswood from Southport, UK 🎂✨https://t.co/pjo8VvKwBC