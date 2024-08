Най-възрастният ленивец в света почина на 54 години (ВИДЕО)

Двупръст ленивец, смятан за най-стария в света, е починал на 54-годишна възраст в зоологическа градина в Германия, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Животното, наречено Ян, се е споминало от старост в зоопарка в Крефелд близо до Дюселдорф.

Ленивецът е роден в дивата природа през 1969 г. и е живял в зоологическата градина "Хагенбек" в Хамбург до 1986 г., след което прекарва 38 години в Крефелд.

През 2021 г. Ян е вписан в Книгата на рекордите на Гинес като "най-възрастния ленивец под човешка грижа".

💕 For people who like to chill: Today is #InternationalSlothDay! You can celebrate it like Jan here, in Germany’s #ZooKrefeld. At 51 years old he is the world’s oldest two-toed #sloth, according to @GWR. In a natural habitat, sloths rarely live to be older than 20. pic.twitter.com/68E0rQ0ERb