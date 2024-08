Актьорите от „Спасители на плажа“ се събраха за специален повод (ВИДЕО)

Звездите от емблематичния сериал от 90-те „Спасители на плажа“ се събраха отново за премиерата на нов сериал, носещ името „After Baywatch: Moment in the Sun“. Тя се състоя в понеделник в Санта Моника, Калифорния.

Кармен Електра, Никол Егърт, Александра Пол, Джеръми Джаксън, Бранди Ледфорд, Дейвид Чокачи, Бранди Родерик, Трейси Бингам, Джейсън Симънс, Ерика Елениак, Майкъл Бергин, Нанси Вален и Майкъл Нюман бяха сред звездите на събитието.

The cast of “Baywatch” reunited on the beach to celebrate the premiere of “After Baywatch: Moment in the Sun,” premiering Wed, Aug 28 on @hulu. pic.twitter.com/jLnyIkx9LX — On The Red Carpet (@OnTheRedCarpet) August 27, 2024

52-годишната Електра, един от секссимволите на „Спасители на плажа“, се появи в бял тоалет. През последните години актрисата се вихри в еротичната платформа OnlyFans, където се изявява под името Тара Лий Патрик, пише "Телеграф".

Carmen Electra Reveals She Wore Another Cast Member's Red Swimsuit on 'Baywatch': 'It Was Kind of Cool' https://t.co/8kwN37vGW9 — People (@people) August 27, 2024

Егърт, която изигра спасителката Съмър Куин, се появи на премиерата на сериала с гола глава на фона на битката с рака на гърдата. Тя е продуцент на новата поредица на ABC.

Former "Baywatch" actor Nicole Eggert has produced a new documentary about the hit series for Hulu. She says a potential reboot would be an opportunity to show body positivity. pic.twitter.com/yCNwxcrYpY — AP Entertainment (@APEntertainment) August 27, 2024

На премиерата отсъстваше 57-годишната Памела Андерсън, но в тв сериала има нейно неизлъчвано интервю, в което казва: „Наистина се гордея с всичко, което съм направила – почти всичко.“

Излъчването на „After Baywatch: Moment in the Sun“ започва от 28 август.