Памела Андерсън прикова погледите с нова визия

Памела Андерсън изживя звездна седмица, след като беше номинирана за престижната награда „Златен глобус“ за ролята си на танцьорка от Лас Вегас в хитовия филм The Last Showgirl. В допълнение на това тя се появи на събитие с нова прическа и така за пореден път прикова погледите, пише Hello.

Емблематичната звезда демонстрира нова прическа - тя вече е бретон. За повода тя избра елегантен тоалет: бяла блуза с дълги ръкави, разкроени бежови панталони и аксесоари – черни токчета и бяла чанта Chanel.

Pamela Anderson is serving up barefaced beauty and (new) bangs! 😍



Това обаче, което привлече най-много внимание, беше изборът на актрисата да остане вярна на своята философия за естествена красота и отново да се появи без грим – ход, който тя следва от 2023 г.

57-годишната актриса, която в миналото беше известна с дръзкия си стил и ярък грим, направи впечатляваща промяна в живота си. От решението си да се откаже от грима по време на Седмицата на модата в Париж до вдъхновяващите ѝ изявления в медиите, Памела предизвика вълна от подкрепа от фенове и знаменитости.

Pamela Anderson debuts new bangs at 'The Last Showgirl' screening

„Извървях своя път, за да приема себе си,“ споделя звездата от "Спасители на плажа". Тя добавя, че този избор ѝ е помогнал да намери истинската си същност: „Открих коя съм, когато се освободих от маските, които носех през целия си живот.“

Промяната на Памела предизвика истинска революция в индустрията. Тя заявява: „Чувствам се удобно в кожата си и предизвиквам стандартите за красота. Истинската красота идва отвътре.“

Съмишленик в тази философия е нейната колежка от "The Last Showgirl", Джейми Лий Къртис. В Instagram Джейми отдаде почит на смелостта на Памела с публикация: „Революцията в естествената красота започна! Вижте я Памела насред седмицата на Модата в Париж сред пози и преструвки".