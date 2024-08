Според Кристина Апългейт актьорът, с когото играха баща и дъщеря в известния сериал "Женени с деца" Ед О'Нийл не просто е играл баща ѝ по телевизията, а е бил баща и в реалния ѝ живот.

78-годишният О'Нийл гостува във вторник, 27 август, в епизода на подкаста на Кристина Апългейт, "MeSsy with Christina Applegate and Jamie-Lynn Sigler", където двамата обсъдиха времето, когато са работили по класическия ситком. По време на разговора им 52-годишната актриса разкри, че О'Нийл в общи линии "я е отгледал."

Представяйки своя телевизионен баща в подкаста, Апългейт каза: "Дори не знам как да представя този човек. Той ме е отгледал, така че ако нещо в мен не ви харесва, вината е негова."

След това тя се пошегува: "Ако харесвате нещо в мен, също е по негова вина." Апългейт добави: "Прекарах години от живота си с този човек, той е невероятен актьор, той е невероятен човек."

“Years and years of my life spent with this man, and he's an incredible actor. He's an incredible human being. And this is the one, the only Ed O'Neill.” 🫶🏻 pic.twitter.com/0cXKmkTK1D